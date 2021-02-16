«У «Спартака» быстрый выход в атаку. «Динамо» при Шварце играет в более рисковый футбол». Бушманов о дерби

Экс-тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов поделился ожиданиями от субботнего матча 1/8 финала Бетсити Кубка Россия – «Спартак».

– Интересно будет посмотреть, выйдет ли на поле новичок «Спартака» Хендрикс. Я смотрел контрольную встречу с «Ригой» и обратил внимание на его игру. Видно, что это обученный, качественный футболист, с хорошей техникой и отличным видением поля.

На сборах «Спартак» играл в четыре защитника. Но мне кажется, что красно-белые вернут ту расстановку, которая была в первой части сезона. В обороне будут играть Джикия, Жиго и Маслов.

– Какая сейчас самая сильная сторона «Спартака»?

– Сыгранность. Также можно назвать атаку. Понсе и Ларссон проводят хороший сезон, оба забивают.

У «Спартака» сильная сторона – быстрый выход в атаку. Безусловно, это может сказаться. «Динамо» перестраивается с приходом Шварца. Команда стала играть в более зрелищный футбол, но, с другой стороны, он более открытый и рисковый в плане обороны и свободных зон в защите.

Команды примерно одного уровня. более сыгранный как команда. Дольше работает с тренером. «Динамо» перестраивалось в последнее время, – сказал Бушманов.