Гвардиола об игре с «Ливерпулем»: «Я не боюсь. Мы не победим только благодаря тому, что выиграли 9 матчей»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 23-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

«Я не боюсь. Я не становлюсь спокойнее, зная, волнуются соперники перед матчем с нами или нет. Я почти уверен, что они не переживают, потому что каждый тренер и команда всегда выходят играть с мыслью: «Я могу их обыграть».

Что меня действительно волнует, так это то, что я хочу поддерживать и улучшать уровень нашей игры. И, конечно, сохранять такие же результаты. Если мы проведем плохой матч, а соперник сыграет лучше, то мы поздравим их.

Чтобы выиграть, нужно провести хороший матч. Мы не добьемся победы только благодаря тому, что выиграли 9 матчей. Они чемпионы, это лучшая версия их команды, у них лучшая агрессия, лучшее желание победить, «Ливерпуль» будет там. У меня нет сомнений в этом.

Они будут еще более мотивированы, чем когда-либо. Чтобы победить, мы должны подготовиться, сыграть в свой футбол и быть достаточно агрессивными, проявить храбрость», – сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем» сегодня, начало матча – в 19:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.