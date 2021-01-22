Месси забивает 15+ голов за «Барсу» на протяжении 15 сезонов

Нападающий «Барселоны» забил во вчерашнем матче Кубка Испании против (2:1).

Этот гол стал для аргентинца 15-м во всех турнирах в сезоне-2020/21.

Таким образом, Месси забивает 15+ мячей в составе «Барселоны» на протяжении 15 сезонов подряд.

Кроме того, во вчерашней игре Месси побил рекорд «Барселоны» по числу матчей в Кубке Испании.

33-летний форвард провел в этом сезоне 17 матчей в и забил 11 голов, сделав две голевые передачи. С подробной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.