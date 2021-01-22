Месси забивает 15+ голов за «Барсу» на протяжении 15 сезонов

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Кубок Испании Райо Вальекано Д2 Испания Футбол

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил во вчерашнем матче Кубка Испании против «Райо Вальекано» (2:1).

Этот гол стал для аргентинца 15-м во всех турнирах в сезоне-2020/21.

Таким образом, Месси забивает 15+ мячей в составе «Барселоны» на протяжении 15 сезонов подряд.

Кроме того, во вчерашней игре Месси побил рекорд «Барселоны» по числу матчей в Кубке Испании.

33-летний форвард провел в этом сезоне 17 матчей в Ла Лиге и забил 11 голов, сделав две голевые передачи. С подробной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья