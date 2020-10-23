Далер Кузяев: «Очень хотел попробовать себя в топ-5 лиге и был готов снизить зарплату. Не сложилось»

Полузащитник рассказал, что хотел перейти в европейский клуб прошлым летом.

– Год назад на сборах в Испании вы занимались по индивидуальной программе отдельно от команды и выглядели, честно говоря, мрачно. При этом летом у вас заканчивался контракт…

– Да, ситуация была непростая. Тренировался после операции отдельно очень долго, и наблюдать, как ребята играют с мячом, было тяжело. Заканчивающийся контракт в тот момент был ни при чем. Обегать фишки и стойки – не весело для футболиста. Но у всех бывают трудности, не только у нас.

– Тем не менее, контракт заканчивался. Вы стали выходить на поле к лету, регулярно играли, но договор так и не продлили и покинули «Зенит». Что происходило?

– Не скрою, у меня было желание попробовать себя в европейском чемпионате, велась в этом направлении некая работа. При этом общались и с «Зенитом». Но переговоры – непростая вещь, у нас были свои взгляды, у клуба – свои. Я, повторю, очень хотел попробовать себя в топ-5. Мы попробовали привлечь посредников в надежде на помощь, но не сложилось в итоге.

– В какой чемпионат хотели перейти? Аршавин не скрывал своей мечты о переходе в «Барселону». В итоге туда так и не перешел, зато поиграл за «Арсенал». Вы, кстати, за него с детства болели.

– Конечно, понимал, что в «Арсенал» попасть будет сложно, нужно иметь другой бэкграунд, другую статистику. Я готов был пойти на понижение зарплаты, хотелось изучить другой язык, поиграть в другой атмосфере, испытать себя.

– То есть куда угодно: в «Вест Бромвич», «Алавес», «Страсбур»?

– В английском чемпионате пошел бы в любой клуб. В других лигах нужно было понимать больше деталей: что за команда, на каком она месте, чего от меня хочет тренер, на какой позиции собираются задействовать.

Англия же для меня – сильнейший чемпионат в Европе. Там скорости другого уровня, – сказал Кузяев.