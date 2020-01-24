Кубок Испании. 1/8 финала. «Барселона» играет с «Райо Вальекано», «Севилья» разгромила «Валенсию»

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В 1/8 финала Кубка Испании «Вильярреал» победил «Жирону» (1:0), «Реал Сосьедад» уступил «Бетису» (1:3).

В среду «Севилья» разгромила «Валенсию» (3:0), «Барселона» встречается с «Райо Вальекано».

Кубок Испании

1/8 финала

Севилья – Валенсия 3:0 (второй тайм)
Дата проведения
27 января, 21.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 20 де Йонг, 2:0 – 33 де Йонг, 3:0 – 38 Ракитич.
СевильяБуну, Серджи Гомес, Навас (Рекик, 67), Кунде, Акунья (Алеиш Видаль, 68), Ракитич, Жордан (Идрисси, 63), Гудель, Сусо (Оливер Торрес, 63), Мунир, де Йонг (Эн-Несири, 85).
ВаленсияРиверо, Тони Лато, Гильямон, Габриэл Паулиста (Эскердо, 53), Васс, Рачич (Молина, 53), Куандреди (Муса, 90), Ли Кан Ин, Джейсон, Алекс Бланко, Собрино.
Предупреждения:
Акунья (62), Алеиш Видаль (80), Мунир (90).

 

Райо Вальекано – Барселона
Дата проведения
27 января, 23.00, «Кампо де Вальекас»
превью матча текстовый онлайн статистика
Райо ВальеканоДимитриевски, Эрнандес, Катена, Савельич, Мартос, Хони Монтьель, Фран Гарсия, Мартин, Комесанья, Трехо, Касми.
БарселонаНето, Лангле, Фирпо, Мингеса, Араухо, Пуч, де Йонг, Бускетс, Тринкау, Гризманн, Месси.

 

Альмерия – Осасуна
Дата проведения
27 января, 23.00, «Медитерранео»
превью матча онлайн статистика
АльмерияФернандо, Буньюэль, Акьеме, Чуми, Вильяльба, Робертоне, Аппиа, Петрович, Вильяр, Ласо, Сесар.
ОсасунаХуан Перес, Ронкалья, Видаль, Давид Гарсия, Санчес, Рубен Гарсия, Монкайола, Иньиго Перес, Роберто Торрес, Гальего, Мартинес.

 

Навалькарнеро – Гранада
Дата проведения
28 января, 21.00, «Estadio Municipal Mariano González»
превью матча онлайн статистика

 

Алькояно – Атлетик
Дата проведения
28 января, 23.00, «Эль Кольяо»
превью матча онлайн статистика

 

Вальядолид – Леванте 2:4 (1:2, 1:2)
Дата проведения
26 января, 21.00, «Хосе Соррилья»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 13 Тони Вилья, 1:1 – 23 Барди, 1:2 – 45 Мальса, 1:3 – 59 Коке, 2:3 – 65 Вейсман, 2:4 – 80, пенальти Моралес.
ВальядолидРоберто, Хоакин Фернандес (Алькарас, 46), Виларраса, Перес, Меса, Эрвиас, Кике Перес (Ури Рей, 80), Тони Вилья (Гвардиола, 63), Вальдо Рубио (Вейсман, 63), Серхио Бенито (Орельяна, 63), Куки.
ЛевантеКарденас, Постиго, Коке (Клерк, 82), Везу, Сон, Мальса, Барди (Радоя, 55), Рочина (Моралес, 68), Мелеро, Тоньо (Дуарте, 82), Леон (Дани Гомес, 68).
Предупреждения:
Орельяна (73), Алькарас (78).

 

Жирона – Вильярреал 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
26 января, 23.00, «Монтиливи»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 19 Пино.
ЖиронаМурич, Буэно, Ян Коуто, Рамальо, Барсенас, Фернандес, Martinez (Энрик Франкеса, 71), Гумбау (Стуани, 82), Kebe, Бустос (Сайс, 71), Силла.
ВильярреалРульи, Эступиньян (Раба, 83), Фунес Мори, Пау Торрес, Пенья, Алекс Баэна (Мойсес Гомес, 83), Пино (Педраса, 32), Капу, Тригерос (Парехо, 62), Коклен, Фер Ниньо (Пако Алькасер, 62).
Предупреждения:
Тригерос (17), Бустос (39), Коклен (51), Алекс Баэна (73), Раба (90), Энрик Франкеса (90).

 

Бетис – Реал Сосьедад 3:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Дата проведения
26 января, 23.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 13 Ойарсабаль, 1:1 – 78 Каналес, 2:1 – 96 Иглесиас, 3:1 – 111 Иглесиас.
БетисРоблес, Манди, Сидней (Руис, 56), Монтойя (Эмерсон, 105), Морено, Тельо (Родри, 67), Акуоку (Иглесиас, 85), Фекир (Вильям Карвалью, 85), Каналес, Лайнес (Хоакин, 67), Санабрия.
Реал СосьедадРемиро, Элустондо (Фернандес, 90), Горосабель (Янузай, 85), Ле Норман, Монреаль, Мерино, Гуриди (Субельдия, 54), Ойарсабаль (Субименди, 64), Ильярраменди, Порту (Барренечеа, 85), Исак (Меркеланс, 64).
Предупреждения:
Санабрия (13), Ильярраменди (26), Лайнес (30), Руис (108), Ле Норман (110).
Удаления:
Ильярраменди (48), Санабрия (75).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Испании

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