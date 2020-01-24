Кубок Испании. 1/8 финала. «Барселона» играет с «Райо Вальекано», «Севилья» разгромила «Валенсию»

В 1/8 финала Кубка Испании «Вильярреал» победил «Жирону» (1:0), «Реал Сосьедад» уступил «Бетису» (1:3).
В среду «Севилья» разгромила «Валенсию» (3:0), «Барселона» встречается с «Райо Вальекано».
Кубок Испании
1/8 финала
- Дата проведения
- 27 января, 21.00, «Рамон Санчес Писхуан»
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Севилья –
Буну, Серджи Гомес, Навас (Рекик, 67), Кунде, Акунья (Алеиш Видаль, 68), Ракитич, Жордан (Идрисси, 63), Гудель, Сусо (Оливер Торрес, 63), Мунир, де Йонг (Эн-Несири, 85).
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Валенсия –
Риверо, Тони Лато, Гильямон, Габриэл Паулиста (Эскердо, 53), Васс, Рачич (Молина, 53), Куандреди (Муса, 90), Ли Кан Ин, Джейсон, Алекс Бланко, Собрино.
- Предупреждения:
- Акунья (62), Алеиш Видаль (80), Мунир (90).
- Дата проведения
- 27 января, 23.00, «Кампо де Вальекас»
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Райо Вальекано –
Димитриевски, Эрнандес, Катена, Савельич, Мартос, Хони Монтьель, Фран Гарсия, Мартин, Комесанья, Трехо, Касми.
- Дата проведения
- 27 января, 23.00, «Медитерранео»
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Альмерия –
Фернандо, Буньюэль, Акьеме, Чуми, Вильяльба, Робертоне, Аппиа, Петрович, Вильяр, Ласо, Сесар.
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Осасуна –
Хуан Перес, Ронкалья, Видаль, Давид Гарсия, Санчес, Рубен Гарсия, Монкайола, Иньиго Перес, Роберто Торрес, Гальего, Мартинес.
- Дата проведения
- 28 января, 21.00, «Estadio Municipal Mariano González»
- Дата проведения
- 28 января, 23.00, «Эль Кольяо»
- Дата проведения
- 26 января, 21.00, «Хосе Соррилья»
- Голы:
- 1:0 – 13 Тони Вилья, 1:1 – 23 Барди, 1:2 – 45 Мальса, 1:3 – 59 Коке, 2:3 – 65 Вейсман, 2:4 – 80, пенальти Моралес.
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Вальядолид –
Роберто, Хоакин Фернандес (Алькарас, 46), Виларраса, Перес, Меса, Эрвиас, Кике Перес (Ури Рей, 80), Тони Вилья (Гвардиола, 63), Вальдо Рубио (Вейсман, 63), Серхио Бенито (Орельяна, 63), Куки.
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Леванте –
Карденас, Постиго, Коке (Клерк, 82), Везу, Сон, Мальса, Барди (Радоя, 55), Рочина (Моралес, 68), Мелеро, Тоньо (Дуарте, 82), Леон (Дани Гомес, 68).
- Дата проведения
- 26 января, 23.00, «Монтиливи»
- Гол:
- 0:1 – 19 Пино.
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Жирона –
Мурич, Буэно, Ян Коуто, Рамальо, Барсенас, Фернандес, Martinez (Энрик Франкеса, 71), Гумбау (Стуани, 82), Kebe, Бустос (Сайс, 71), Силла.
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Вильярреал –
Рульи, Эступиньян (Раба, 83), Фунес Мори, Пау Торрес, Пенья, Алекс Баэна (Мойсес Гомес, 83), Пино (Педраса, 32), Капу, Тригерос (Парехо, 62), Коклен, Фер Ниньо (Пако Алькасер, 62).
- Предупреждения:
- Тригерос (17), Бустос (39), Коклен (51), Алекс Баэна (73), Раба (90), Энрик Франкеса (90).
- Дата проведения
- 26 января, 23.00, «Бенито Вильямарин»
- Голы:
- 0:1 – 13 Ойарсабаль, 1:1 – 78 Каналес, 2:1 – 96 Иглесиас, 3:1 – 111 Иглесиас.
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Бетис –
Роблес, Манди, Сидней (Руис, 56), Монтойя (Эмерсон, 105), Морено, Тельо (Родри, 67), Акуоку (Иглесиас, 85), Фекир (Вильям Карвалью, 85), Каналес, Лайнес (Хоакин, 67), Санабрия.
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Реал Сосьедад –
Ремиро, Элустондо (Фернандес, 90), Горосабель (Янузай, 85), Ле Норман, Монреаль, Мерино, Гуриди (Субельдия, 54), Ойарсабаль (Субименди, 64), Ильярраменди, Порту (Барренечеа, 85), Исак (Меркеланс, 64).
- Предупреждения:
- Санабрия (13), Ильярраменди (26), Лайнес (30), Руис (108), Ле Норман (110).
- Удаления:
- Ильярраменди (48), Санабрия (75).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.