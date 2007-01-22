Кубок Испании. 1/16 финала. «Барселона» играет с «Ибицей», «Реал Мадрид» – с «Унионистас»

В 1/16 финала Кубка Испании «Севилья» обыграла «Леванте» (3:1).
В среду «Барселона» встречается с «Ибицей», «Реал Мадрид» – с «Унионистас».
«Атлетико» в четверг встретится с клубом «Культураль Леонеса».
1/16 финала
- Дата проведения
- 22 января, 21.00, «Estadio Municipal de Can Misses»
- Гол:
- 1:0 – 9 Caballe.
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Ибица –
Парреньо, Caballe, Гонсало, Гомес, Rodado, Хави Перес, Нуньес, Grima, Лара, Kike, Рай Насименто.
- Дата проведения
- 22 января, 21.00, «Мартинес Валеро»
- Гол:
- 0:1 – 5 Уильямс.
- Дата проведения
- 22 января, 23.00
- Дата проведения
- 22 января, 23.00, «Pistas del Helmántico»
- Дата проведения
- 22 января, 23.00, «Estadi Municipal de Badalona»
- Дата проведения
- 22 января, 23.00, «Монтиливи»
- Дата проведения
- 22 января, 23.00, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 22 января, 23.00, «Нуэво Лас Гаунас»
- Дата проведения
- 23 января, 21.00, «Estadio Pedro Sancho»
- Дата проведения
- 23 января, 21.00, «Эстадио де Андува»
- Дата проведения
- 23 января, 23.00, «Estadio Municipal Reino de Leon»
- Дата проведения
- 23 января, 23.00, «Кампо де Вальекас»
- Дата проведения
- 23 января, 23.00, «Estadio Municipal Nuevo Vivero»
- Дата проведения
- 21 января, 21.00, «Нуэво Коломбино»
- Голы:
- 1:0 – 13 Морсильо, 2:0 – 45, автогол Ронкалья, 2:1 – 76 Брашанац, 2:2 – 83 Чими Авила, 2:3 – 111 Иньиго Перес.
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Рекреативо –
Ласаро, Сера, Хименес Лопес, Морсильо, Борха Гарсия, Ponce, Иси Рос (Чули, 77), Irizo (López, 68), Риверо, Barroso (Lleshi, 83), Килес (Vergé, 98).
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Осасуна –
Хуан Перес, Сабарте (Видаль, 65), Эступиньян, Унаи Гарсия, Ронкалья, Роберто Торрес, Иньиго Перес, Ибаньес (Брашанац, 65), Монкайола, Вильяр (Чими Авила, 65), Кардона (Барха, 105).
- Предупреждения:
- Кардона (46), Сера (57), Чими Авила (72), López (84), Монкайола (90), Vergé (99), Чули (107).
- Дата проведения
- 21 января, 21.00, «Ромареда»
- Голы:
- 1:0 – 48 Алекс Бланко, 2:0 – 54 Пуадо, 3:0 – 75 Линарес, 3:1 – 85 Фебас.
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Сарагоса –
Альваро Ратон, Дельмас, Пичу Атиенса (Франсес, 80), Клементе, Гриппо, Кагава, Рос, Алекс Бланко, Гути (Игбекеме, 62), Пуадо (Соро, 69), Линарес.
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Мальорка –
Фабри, Кампос, Састре, Баба, Седлар, Фебас, Кубо, Педраса (Хосеп Сенье, 72), Посо, Пратс (Алегрия, 67), Трайковски (Чаваррия, 59).
- Дата проведения
- 21 января, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Голы:
- 1:0 – 13 Фернандо, 1:1 – 31 Дуарте, 2:1 – 46 Окампос, 3:1 – 78 Оливер Торрес.
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Севилья –
Вацлик, Диего Карлос, Эскудеро (Регилон, 85), Серджи Гомес, Навас, Оливер Торрес, Фернандо, Окампос, Банега (Гудель, 73), Нолито, де Йонг (Эн-Несири, 81).
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Леванте –
Фернандес, Дуарте, Коке, Везу, Клерк, Кампанья, Радоя, Рочина (Рохер Марти, 79), Эрнани, Леон (Майораль, 59), Моралес (Мелеро, 59).
- Предупреждения:
- Рочина (32), Фернандо (38), Нолито (61), Банега (71), Серджи Гомес (81).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.