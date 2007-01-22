Кубок Испании. 1/16 финала. «Барселона» играет с «Ибицей», «Реал Мадрид» – с «Унионистас»

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В 1/16 финала Кубка Испании «Севилья» обыграла «Леванте» (3:1).

В среду «Барселона» встречается с «Ибицей», «Реал Мадрид» – с «Унионистас».

«Атлетико» в четверг встретится с клубом «Культураль Леонеса».

Кубок Испании

1/16 финала

Ибица – Барселона 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
22 января, 21.00, «Estadio Municipal de Can Misses»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 9 Caballe.
ИбицаПарреньо, Caballe, Гонсало, Гомес, Rodado, Хави Перес, Нуньес, Grima, Лара, Kike, Рай Насименто.
БарселонаНето, Фирпо, Лангле, Серджи Роберто, Семеду, де Йонг, Пуч, Карлес Перес, Ракитич, Фати, Гризманн.

 

Эльче – Атлетик 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
22 января, 21.00, «Мартинес Валеро»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – Уильямс.
ЭльчеСан Роман, Пастор, Текио, Хиль, Кальво, Фидель, Хосан, Мфулу, Манолин, Милья, Мурад.
АтлетикЭррерин, Капа, Баленсиага, Мартинес, Лекуэ, Весга, Рауль Гарсия, Беньят, Кордоба, Нуньес, Уильямс.

 

Тенерифе – Вальядолид
Дата проведения
22 января, 23.00
превью матча онлайн статистика

 

Унионистас Саламанка – Реал Мадрид
Дата проведения
22 января, 23.00, «Pistas del Helmántico»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Бадалона – Гранада
Дата проведения
22 января, 23.00, «Estadi Municipal de Badalona»
превью матча онлайн статистика

 

Жирона – Вильярреал
Дата проведения
22 января, 23.00, «Монтиливи»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Сосьедад – Эспаньол
Дата проведения
22 января, 23.00, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика

 

УД Логроньес – Валенсия
Дата проведения
22 января, 23.00, «Нуэво Лас Гаунас»
превью матча онлайн статистика

 

Эбро – Леганес
Дата проведения
23 января, 21.00, «Estadio Pedro Sancho»
превью матча онлайн статистика

 

Мирандес – Сельта
Дата проведения
23 января, 21.00, «Эстадио де Андува»
превью матча онлайн статистика

 

Культураль Леонеса – Атлетико
Дата проведения
23 января, 23.00, «Estadio Municipal Reino de Leon»
превью матча онлайн статистика

 

Райо Вальекано – Бетис
Дата проведения
23 января, 23.00, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика

 

Бадахос – Эйбар
Дата проведения
23 января, 23.00, «Estadio Municipal Nuevo Vivero»
превью матча онлайн статистика

 

Рекреативо – Осасуна 2:3 (2:0, 0:2, 0:0)
Дата проведения
21 января, 21.00, «Нуэво Коломбино»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 13 Морсильо, 2:0 – 45, автогол Ронкалья, 2:1 – 76 Брашанац, 2:2 – 83 Чими Авила, 2:3 – 111 Иньиго Перес.
РекреативоЛасаро, Сера, Хименес Лопес, Морсильо, Борха Гарсия, Ponce, Иси Рос (Чули, 77), Irizo (López, 68), Риверо, Barroso (Lleshi, 83), Килес (Vergé, 98).
ОсасунаХуан Перес, Сабарте (Видаль, 65), Эступиньян, Унаи Гарсия, Ронкалья, Роберто Торрес, Иньиго Перес, Ибаньес (Брашанац, 65), Монкайола, Вильяр (Чими Авила, 65), Кардона (Барха, 105).
Предупреждения:
Кардона (46), Сера (57), Чими Авила (72), López (84), Монкайола (90), Vergé (99), Чули (107).

 

Сарагоса – Мальорка 3:1 (0:0, 3:1)
Дата проведения
21 января, 21.00, «Ромареда»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 48 Алекс Бланко, 2:0 – 54 Пуадо, 3:0 – 75 Линарес, 3:1 – 85 Фебас.
СарагосаАльваро Ратон, Дельмас, Пичу Атиенса (Франсес, 80), Клементе, Гриппо, Кагава, Рос, Алекс Бланко, Гути (Игбекеме, 62), Пуадо (Соро, 69), Линарес.
МальоркаФабри, Кампос, Састре, Баба, Седлар, Фебас, Кубо, Педраса (Хосеп Сенье, 72), Посо, Пратс (Алегрия, 67), Трайковски (Чаваррия, 59).
Предупреждения:
Кагава (8), Гриппо (8), Пичу Атиенса (8), Састре (27), Рос (32), Педраса (56), Фебас (62), Седлар (68), Алегрия (89).

 

Севилья – Леванте 3:1 (1:1, 2:0)
Дата проведения
21 января, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 13 Фернандо, 1:1 – 31 Дуарте, 2:1 – 46 Окампос, 3:1 – 78 Оливер Торрес.
СевильяВацлик, Диего Карлос, Эскудеро (Регилон, 85), Серджи Гомес, Навас, Оливер Торрес, Фернандо, Окампос, Банега (Гудель, 73), Нолито, де Йонг (Эн-Несири, 81).
ЛевантеФернандес, Дуарте, Коке, Везу, Клерк, Кампанья, Радоя, Рочина (Рохер Марти, 79), Эрнани, Леон (Майораль, 59), Моралес (Мелеро, 59).
Предупреждения:
Рочина (32), Фернандо (38), Нолито (61), Банега (71), Серджи Гомес (81).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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