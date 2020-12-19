Левандовски о Клоппе: «Он как «плохой» учитель. Ему нужны лишь отличники, и это ради вас самих»

Форвард «Баварии» поделился воспоминаниями о работе с главным тренером в дортмундской с 2010 по 2014 год.

«С Юргеном можно было поговорить о чем угодно. Я мог ему довериться. Он семейный человек и с сопереживанием воспринимает происходящее в твоей личной жизни.

Для меня он был не только как второй отец. Он также был как «плохой» учитель. «Плохой» в хорошем смысле этого слова. Какого учителя вы запомнили лучше всего? Не того, кто упрощал вам жизнь и ничего от вас не ждал, а того, кто был с вами строг, кто оказывал на вас давление и пытался добиться от вас лучших результатов. Такой учитель делал вас лучше, не так ли? Клопп таким и был.

Его не удовлетворяли ваши четвертки, ему нужны были лишь отличники. И он не для себя этого требовал от вас, а ради вас самих же.

Он очень многому меня научил. Прибыв в «Боруссию», я хотел все делать как можно быстрее – например, в одно касание обрабатывать сильный пас. Юрген сказал, что надо успокоиться и делать два касания, если нужно. Это шло против моей природы, но вскоре я стал забивать чаще.

Когда я это усвоил, он сказал мне работать быстрее. Одно касание. Бах! Гол. Он замедлил меня для того, чтобы ускорить. Звучит легко, но это гениально», – отметил Левандовски.