«Реал» намерен подписать Салаха летом (Анжело Манджанте)

Форвард может продолжить карьеру в .

По информации журналиста Sky Sport Анжело Манджанте, в подписании игрока заинтересован .

Мадридцы считают его одной из главных целей на период летнего трансферного окна в 2021 году.

В нынешнем сезоне 28-летний египтянин забил 13 голов за 15 матчей за «Ливерпуль» в . Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Салах расстроен, что его не сделали капитаном в матче ЛЧ, и, кажется, не очень счастлив в «Ливерпуле». Или просто хочет новый контракт