«Реал» намерен подписать Салаха летом (Анжело Манджанте)

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Мохамед Салах Футбол

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в Ла Лиге.

По информации журналиста Sky Sport Анжело Манджанте, в подписании игрока заинтересован «Реал».

Мадридцы считают его одной из главных целей на период летнего трансферного окна в 2021 году.

В нынешнем сезоне 28-летний египтянин забил 13 голов за 15 матчей за «Ливерпуль» в АПЛ. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Салах расстроен, что его не сделали капитаном в матче ЛЧ, и, кажется, не очень счастлив в «Ливерпуле». Или просто хочет новый контракт

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