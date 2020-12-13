Защитник «Сочи» Заика о конфликте Тедеско и Бородина: «Нормально, когда такие истории возникают вокруг «Спартака». Летом раздули из-за пенальти»

Защитник «Сочи» высказался о конфликте главного тренера с тренером южан Дмитрием Бородиным во время матча команд (1:0).

– Много было разговоров о летнем матче и «Спартака», что начинал текущий сезон.

– Он, так получилось, начался и закончился нами (смеется). Это ведь решение других людей, которое не стоит обсуждать. Судьи приняли такую позицию, для нас в тот момент это было хорошо, вырвали ничью. Трудно отвечать за действия другого человека.

– Недавняя встреча с красно-белыми принесла сочинцам немного другие проблемы – вероятную дисквалификацию тренера .

– Не сказал бы, что какие-то проблемы возникли. Да, появилась не слишком хорошая ситуация, которая, как я понимаю, еще не пришла к своему логическому завершению.

Будем смотреть на то, что примут футбольные власти, но пока никакие меры никто не предпринимал. Но, на мой взгляд, ничего плохого в том эпизоде не было.

– Излишне раздули историю, в которой нет никакого криминала?

– Как обычно, да. Летом раздули всю историю из-за пенальти. Это нормально, когда такие истории возникают вокруг такого клуба, как «Спартак». Все любят приукрасить, сделать из чего-то невозможного возможное.

– Кстати, после недавнего визита на Юг России Тедеско решил, что не будет продлевать контракт со «Спартаком». Это его так «Сочи» смог «впечатлить»?

– Это его виденье своей карьеры. Понятно, что сказать можно всякое, но мне кажется, что на его будущее и настоящее игра с «Сочи» никак не влияла. Вряд ли одна встреча могла что-то поменять. Тедеско в этой каше варится, находится внутри клуба, поэтому понимает то, что он делает, – сказал Заика.