16-летний форвард «Боруссии» Мукоко стал самым молодым автором гола в Бундеслиге

Нападающий дортмундской отметился голом в матче 13-го тура чемпионата Германии с «Унионом» (1:2, второй тайм).

Форвард забил первый гол в Бундеслиге в возрасте 16 лет и 28 дней и стал рекордсменом турнира.

Мукоко побил рекорд хавбека «Байера» , установленный в июне этого года. Виртцу тогда было 17 лет и 34 дня.

Против «Зенита» вышел самый юный игрок в истории ЛЧ. Даже Холанд называет его талантливейшим в мире

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