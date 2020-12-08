16-летний форвард «Боруссии» Мукоко стал самым молодым автором гола в Бундеслиге

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия рекорды Юссуфа Мукоко Флориан Виртц Футбол

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко отметился голом в матче 13-го тура чемпионата Германии с «Унионом» (1:2, второй тайм).

Форвард забил первый гол в Бундеслиге в возрасте 16 лет и 28 дней и стал рекордсменом турнира. 

Мукоко побил рекорд хавбека «Байера» Флориана Виртца, установленный в июне этого года. Виртцу тогда было 17 лет и 34 дня.

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