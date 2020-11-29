Главный тренер поделился эмоциями после матча Лиги чемпионов против (0:0).

– «Интер» два раза сыграл 0:0 с «Шахтером», но обыграл эту команду 5:0 в полуфинале Лиги Европы в августе.

– Они изменили свою тактику, чтобы нейтрализовать нас. Они проиграли 0:5, поэтому изменились. Подумай, прежде чем вопросы задавать, – заявил Конте в ответ на вопрос журналистки Анны Бильо, состоящей в браке с директором «ПСЖ» Леонардо.

Следующий вопрос задал итальянский тренер .

– У вас есть план Б, когда что-то не работает?

– План Б есть, но я не буду говорить об этом. Иначе будет полная катастрофа. Тогда и этот план нейтрализуют, – ответил Конте.

«Интер» занял четвертое место в группе B, одержав одну победу в шести играх.