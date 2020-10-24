Шунин, Комличенко, Нойштедтер и Ордец не сыграют с «Локомотивом»

Теги Локомотив премьер-лига Россия травмы Динамо Москва Антон Шунин Роман Нойштедтер Константин Алексеев Иван Ордец Николай Комличенко Спорт-Экспресс Футбол

«Динамо» несет значительные потери перед матчем 14-го тура РПЛ против «Локомотива».

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев, в сегодняшнем матче из-за различных повреждений не сыграют нападающий Николай Комличенко и полузащитник Роман Нойштедтер.

Кроме того, игру пропустят вратарь Антон Шунин, у которого были выявлены симптомы ОРВИ, а также защитник Иван Ордец, отбывающий дисквалификацию.

Матч между «Динамо» и «Локомотивом» состоится сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени.

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