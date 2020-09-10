Робер Пирес и Луис Гарсия стали участниками программы «Футбол для дружбы»

Амбассадоры УЕФА Луис Гарсия, Келли Смит и Робер Пирес стали участниками программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы».

Все трое получили приглашение к участию в онлайн-шоу международной детской социальной программы. Пирес, Гарсия и Смит приглашены, чтобы научить зрителей финтам в проекте «Стадион там, где я» и рассказать о своей карьере и личной жизни юным журналистам.

«Стадион там, где я» – еженедельное шоу, запущенное совместно с «Футболом для дружбы». В каждом выпуске известные фристайлеры со всего мира учат футбольным финтам и проводят конкурсы на лучшее их исполнение.

На этой неделе зрители «Стадион там, где я» знакомятся с первым из трех гостей – Луисом Гарсией, амбассадором УЕФА и легендой «Ливерпуля». Луис показывает, как делать 1-2 оверкик, а победитель еженедельного конкурса выиграет футболку, подписанную Гарсией, и полный комплект формы от «Футбола для дружбы».

Новый выпуск шоу с Луисом Гарсией доступен на ютуб-канале вместе с его интервью.

Среди ведущих «Стадион там, где я»: Антон Павлинов, двукратный чемпион мира по футбольному фристайлу; Андреас Цеткович, чемпион Франции по футбольному фристайлу и сооснователь S3 Freestyle; Мелоди Донше, пятикратная чемпионка мира по футбольному фристайлу.

Чтобы первым увидеть выпуски с другими амбассадорами УЕФА – Келли Смит и Робером Пиресом – подписывайтесь на «Футбол для дружбы» в ютубе и инстаграм.

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. За прошедшие семь сезонов программа охватила 211 стран и регионов, объединила более 6 тысяч участников и приобрела свыше 5 миллионов сторонников.

Участники программы – юные футболисты и юные журналисты – мальчики и девочки 12 лет, в том числе с инвалидностью. Представляя разные страны и культуры, юные футболисты объединяются в смешанные сборные и своим примером показывают, что национальность, пол и физические возможности не являются барьером для игры в одной команде. Юные журналисты освещают события программы в международном детском пресс-центре. Все участники получают статус юных послов и по возвращению домой продолжают делиться опытом, полученным на «Футболе для дружбы», и продвигать общечеловеческие ценности – дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь.

В 2020 году «Футбол для дружбы» проходит в онлайн-формате. Специальная цифровая платформа объединяет более 10 тысяч игроков всех возрастов и становится базой для международных детских соревнований, а также игровой площадкой, где любой желающий может потренироваться, объединиться в смешанные международные сборные и сыграть в любимую игру в формате «Футбола для дружбы» не выходя из дома.