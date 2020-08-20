Международный детский конкурс комментаторов стартовал в рамках программы «Футбол для дружбы»

Международный конкурс юных комментаторов для детей 9-14 лет стартовал 15 сентября в социальных сетях Facebook, Instagram и Youtube. В состав жюри входит 12-летний журналист Язн Таха, обладатель титула самого юного футбольного комментатора в мире.

Участие в конкурсе могут принять дети из всех стран и регионов мира. Для этого нужно снять видео с комментарием на английском языке отрывка матча длиной в 1 минуту. Видео должно быть записано одним дублем, без монтажа, после чего ролик следует выложить в социальных сетях с хэштегом #F4FCommentator, указав свой возраст и страну проживания.

Конкурс пройдет в два этапа. На первой стадии, с 15 сентября по 15 октября, будут отобраны лучшие комментаторы в каждой стране. На втором этапе, с 15 октября по 9 ноября, пройдет онлайн-голосование по выбору победителя. Итоги конкурса будут подведены с 10 по 15 ноября.

Участники конкурса получат ценные призы от международной детской социальной программы «Футбол для дружбы»: набор профессионального стримингового аудио- и видеооборудования и сувениры с символикой проекта.

«Я начал играть в футбол в 5 лет. Тогда же я прокомментировал свой первый матч «Барселона» – «Реал». Знаю, это звучит невероятно, но все произошло само собой. Мне очень нравится не только комментировать матчи, но и играть в футбол, а тем более попробовать себя в новом формате программы «Футбол для дружбы» и принять участие в онлайн-игре, которая запустится в ноябре. С нетерпением жду старта, чтобы пригласить всех своих друзей к участию и встретиться со всеми на поле в виртуальном мире», – рассказал Язн Таха.

Официальные интернет-ресурсы программы: