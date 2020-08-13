Многопользовательский симулятор Football for Friendship World выйдет осенью 2020 года

Международная детская социальная программа ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы», присутствующая в 211 странах и регионах мира, анонсировала выпуск игры Football for Friendship World. Релиз запланирован на осень 2020 года, для первых зарегистрированных пользователей игра будет полностью бесплатной.

Пользователи во всем мире получат возможность участвовать в матчах по правилам «Футбола для дружбы», объединяясь в международные сборные. Новая многопользовательская игра в жанре футбольного симулятора основана на важнейших ценностях программы, таких как дружба, мир и равенство. Разработчиком игры является компания DataArt. Игра будет доступна на платформах MS Windows, Apple MacOS, Android, iOS.

Football for Friendship World (F4F World) позволяет организовывать в реальном времени матчи международных сборных команд, за каждого из футбольных игроков в которых отвечают пользователи из разных стран. В составе каждой команды вратарь, защитник, два полузащитника, два нападающих, а также тренер и запасные. F4F World дает возможность пользователям присоединяться к командам или создавать собственные, приглашая в них случайных или знакомых игроков. Помимо классических правил игрокам впервые доступны матчи по новым правилам, основанные на девяти ценностях международной программы «Футбол для дружбы»: дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь.

Особенности Football for Friendship World:

рисованный оригинальный дизайн и уникальная кастомизация персонажей;

многоуровневые режимы футбольного игрока, тренера клуба, футбольного фаната;

возможность участвовать в матчах по правилам «Футбола для дружбы» и их модификациям с использованием супер-ударов;

возможность создавать клубы и приглашать в них случайных или знакомых игроков из разных стран;

управление карьерой клуба с возможностью играть в нескольких дивизионах и международных лигах.

«Для нашей команды – огромная честь принимать участие в разработке игры со столь высокой социальной значимостью. В создание проекта вовлечены люди из разных стран и городов, разных профессий, говорящие на разных языках, но всех их объединяет «Футбол для Дружбы» и желание делать проект максимально привлекательным не только для любителей футбола. Football for Friendship World объединит международные сборные онлайн в веселой игровой манере. Мы работаем над доступным для каждого и интуитивно понятным геймплеем, с приятными сюрпризами и возможностью бросить вызов звездам мирового футбола», – отмечают в компании DataArt.

Официальные интернет-ресурсы программы: