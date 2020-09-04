Роберто Карлос стал послом детской социальной программы «Футбол для дружбы»

Легендарный футболист «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос стал глобальным послом международной детской социальной программы «Футбол для дружбы».

В 2019 году бразилец встречался с игроками и тренерами детских команд, а также вручил кубок юным победителям чемпионата мира по «Футболу для дружбы».

Карлос продолжает продвижение ценностей программы по всему миру в этом году.

«Футбол для дружбы» – уникальный проект, дающий равные возможности всем детям мира, он ежегодно собирает мальчиков и девочек в настоящем международном турнире, учит общаться со сверстниками из разных стран и дарит не просто массу положительных эмоций, но и путевки в хорошее будущее», – отметил Карлос.

Новая международная образовательно-игровая онлайн платформа «Футбола для дружбы» включит в себя международный лагерь дружбы, детский пресс-центр, форум для тренеров детских команд со всего мира и многопользовательскую мобильную игру F4F World. Ключевым событием станет всемирный онлайн-чемпионат по «Футболу для дружбы».

Социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. За прошедшие семь сезонов программа охватила 211 стран и регионов, объединила более 6 тысяч участников и приобрела свыше 5 миллионов сторонников. Участники программы – юные футболисты и юные журналисты – мальчики и девочки 12 лет, в том числе с инвалидностью.

В этом году проект пройдет в онлайн-формате.

Официальные интернет-ресурсы программы: