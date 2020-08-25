«МЮ» готов заплатить за Теллеса около 12 млн фунтов. «Порту» хочет 18 млн, игрок считает требования завышенными

Защитник «Порту» Алекс Теллес хочет перейти в .

По информации The Guardian, бразилец считает, что сумма в 18 миллионов фунтов, которую запросил у «МЮ», является необоснованной, поскольку следующим летом он станет свободным агентом. Хоть игрок и надеется, что переговоры завершатся к концу недели, он готов к тому, что они могут затянуться до закрытия трансферного окна.

Позиция «Юнайтед» по этому вопросу близка к мнению футболиста, английский клуб готов заплатить за игрока около 12 млн фунтов.

Главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер хочет видеть Теллеса в составе своей команды, поскольку хочет, чтобы тот составил конкуренцию Люку Шоу и Брэндону Уильямсу.

Ранее появилась информация о том, что латиноамериканец согласовал с «МЮ» 5-летний контракт с зарплатой 75 тысяч фунтов в неделю.

играет за «Порту» с 2016 года. Его статистику можно изучить здесь.