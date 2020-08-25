Лаутаро перейдет в «Реал». «Интер» держал это в секрете, чтобы «Барса» не заблокировала трансфер Видаля (SportMediaset)

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес может перейти в «Реал».
По информации SportMediaset, представители 23-летнего аргентинца в Испании вели переговоры не только с «Барселоной», но и с «Реалом».
Утверждается, что агенты очень быстро согласовали трансфер с мадридцами. «Интер» держал эту информацию в секрете, чтобы не разозлить «Барселону» и не поставить под угрозу переход Артуро Видаля в миланский клуб.
Руководители «Интера» согласились пожертвовать Лаутаро Мартинесом, чтобы получить средства на покупку хавбека «Челси» Нголо Канте, на подписании которого настаивает тренер Антонио Конте.
Ожидается, что на переходе аргентинца в «Реал» итальянцы заработают примерно 100 миллионов евро и смогут не только выплатить 50-60 млн за Канте, но и вернут 40 млн, потраченные на защитника «бланкос» Ашрафа Хакими.
В сделку также могут включить Луку Йовича – серб может перейти в «Интер» на правах аренды с правом выкупа.
Сам Лаутаро Мартинес хотел перейти в «Барселону» и играть с Лионелем Месси, но в связи с кризисом в каталонском клубе форвард решил остановить свой выбор на «Реале», где будет зарабатывать около 8 млн евро в год. Сине-гранатовые готовы были платить игроку 10 млн в год.
Напомним, что «Барса» длительное время хотела подписать Лаутаро, но не соглашалась платить «Интеру» отступные – 111 миллионов евро.