Лаутаро сообщил «Интеру», что хочет в «Барсу». Он мечтает играть рядом с Месси

Нападающий «Интера» хочет перейти в «Барселону».

Как сообщает Corriere dello Sport, футболист сообщил руководству клуба, что хочет перейти в «Барселону».

Подчеркивается, что аргентинец мечтает играть рядом с нападающим Лионелем Месси, который некоторое время назад решил остаться в каталонском клубе.

Однако в «Интере» не намерены снижать выдвинутые ранее требования касательно Лаутаро. Клуб хочет получить за него 111 млн евро, что равно сумме выкупа, срок действия которой истек в июле.

«Интер» также может согласиться включить в сделку одного из игроков «Барсы», но хочет, чтобы каталонцы доплатили 80-90 млн евро.

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