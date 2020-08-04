Миранчук в «Аталанте», Гануса уволили из РУСАДА, Месси и Суарес нужны «Юве», Еськову грозит пожизненный бан и другие новости утра

1. Алексей Миранчук едет в Серию А – «Аталанта» и «Локомотив» согласовали трансфер полузащитника. Леша выбрал Италию (контракт на пять лет), несмотря на то, что «Локо» хотел удержать его космическими деньгами. На замену Миранчуку железнодорожники подпишут минимум двоих новичков. Один топ-трансфер уже подъехал.

2. Юрий Ганус уволен с поста директора РУСАДА, новый руководитель будет выбран в течение месяца. Сам Ганус уверен, что оснований для отставки не было. Его поддержали Мария Ласицкене и даже Хайо Зеппельт. Объясняем, почему наш спорт отторгает таких, как Ганус.

3. Будущее Месси остается главной темой межсезонья – на отца Лео выходил не только «ПСЖ», но и «Ювентус», которому нужен также Луис Суарес. Аргентинец, похоже, хочет только в «Сити», полагая, что очередные «Золотые мячи» выиграет только с Гвардиолой. Кстати, а вписывается ли вообще Месси в схемы Пепа?

«Барса» не уступает – капитана отпустят только за 700 миллионов евро, хотя сам он намерен уйти без конфликтов. Видимо, не получится.

4. Ни дня без новичков ЦСКА и «Челси». Московский клуб подписал из «Херенвена» вингера Чидеру Эджуке за 12 миллионов евро, а «Челси» заключил контракт с 35-летним Тиаго Силвой. Бразильца вы прекрасно знаете, а вот с Эджуке стоит познакомиться поближе.

5. Алексею Еськову грозит пожизненное отстранение после проваленной проверки на полиграфе. Говорят, реф посыпался на вопросе, получал ли он деньги не от работодателя. РФС пока отмалчивается.

6. КДК отменил удаление Дмитрия Скопинцева. В «Динамо» очень рады, Эмилиано Ригони с решением не согласен.

7. «Авангард» обыграл СКА (3:1) и выиграл турнир в Петербурге, выдав отличную победную серию. У СКА 6 поражений в 9 последних матчах.

8. НХЛ подтвердила, что плей-офф возобновится в субботу матчем «Бостон» – «Тампа». Алиу осудил лигу, что так затянули с переносом игр, и попросил ее сделать синюю линию черной (а еще 100 миллионов – на борьбу с расизмом).

9. Загитова возглавила рейтинг героев татарского мира по версии «Бизнес Online», в списке – Газизов, Валиева и Закарин

10. «Адмирал» намерен вернуться в КХЛ в следующем сезоне.

11. Даниил Медведев занял 8-е место среди самых высокооплачиваемых теннисистов, заработав $4,5 млн по спонсорским контрактам.

12. «Ротор» подписал хорватского вратаря Чондрича – единственного легионера среди 72 голкиперов РПЛ.

13. Ультрас украинского «Полесья» выступили против перехода игравшего в чемпионате ЛНР защитника Лобова.

14. Валерий Польховский назначен главным тренером сборной России по биатлону.

15. Москалев назначен на матч «Локо» – «Зенит», Матюнин обслужит игру «Спартак» – «Арсенал».

16. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю не выступит в серии Гран-при из-за боязни заразиться COVID-19.

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Джейми Каррагер: «Месси усилит «Ман Сити», но не сделает непобедимым. «Ливерпуль» выбивал «Барсу» вместе с ним из ЛЧ»

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