КДК подтвердил отмену удалений Скопинцева и Швеца

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что удаления защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева в матче с (1:0) и полузащитника Антона Швеца в игре с «Локомотивом» (3:2) отменены.

«КДК РФС отменил ошибочно примененные удаления для Дмитрия Скопинцева и Антона Швеца.

Данные решения были приняты в ходе заседания экспертно-судейской комиссии РФС, мы их подтвердили», – сказал Григорьянц.

На игре – «Зенит» работал судья Станислав Васильев, матч – «Ахмат» обслуживал арбитр Игорь Панин.