КДК подтвердил отмену удалений Скопинцева и Швеца

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Ахмат КДК РФС Артур Григорьянц Антон Швец Дмитрий Скопинцев Станислав Васильев Чемпионат.com Игорь Панин Футбол

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что удаления защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева в матче РПЛ с «Зенитом» (1:0) и полузащитника «Ахмата» Антона Швеца в игре с «Локомотивом» (3:2) отменены.

«КДК РФС отменил ошибочно примененные удаления для Дмитрия Скопинцева и Антона Швеца.

Данные решения были приняты в ходе заседания экспертно-судейской комиссии РФС, мы их подтвердили», – сказал Григорьянц.

На игре «Динамо» – «Зенит» работал судья Станислав Васильев, матч «Локо» – «Ахмат» обслуживал арбитр Игорь Панин.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья