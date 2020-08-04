КДК подтвердил отмену удалений Скопинцева и Швеца

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что удаления защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева в матче РПЛ с «Зенитом» (1:0) и полузащитника «Ахмата» Антона Швеца в игре с «Локомотивом» (3:2) отменены.
«КДК РФС отменил ошибочно примененные удаления для Дмитрия Скопинцева и Антона Швеца.
Данные решения были приняты в ходе заседания экспертно-судейской комиссии РФС, мы их подтвердили», – сказал Григорьянц.
На игре «Динамо» – «Зенит» работал судья Станислав Васильев, матч «Локо» – «Ахмат» обслуживал арбитр Игорь Панин.