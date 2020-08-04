Максим Алланазаров: «Еськов посыпался на вопросе о том, брал ли он деньги не от работодателя»

Стало известно, почему арбитр Алексей Еськов не смог пройти проверку на полиграфе.
«Еськов посыпался на вопросе о том, брал ли он когда-нибудь деньги за свою работу (не от работодателя). Вот так», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров в телеграм-канале.
Еськов прошел проверку после матча 1-го тура РПЛ «Спартак» – «Сочи» (2:2), на котором он работал видеоассистентом.
Казарцева и Еськова проверят на детекторе лжи. Это любимый инструмент нашего футбола, но его можно обмануть
Пенальти «Спартаку» разобрали сами Казарцев и Еськов: ошибка есть, но не явная, а ВАР подтвердил решение только из-за контакта ног (по протоколу – правильно)