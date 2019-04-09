Экс-глава РУСАДА Юрий Ганус об увольнении: «Учредители реализовали свою цель. Я считаю, что оснований нет»

Бывший генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал свое увольнение с должности.

Сегодня общее собрание учредителей РУСАДА приняло решение уволить Гануса, занимавшего пост гендиректора с августа 2017 года. Причиной увольнения стали финансовые нарушения в деятельности организации, обнаруженные в ходе аудиторской проверки.

«Действительно, меня уволили. Но я предлагаю дождаться официального решения, я его не видел», − сказал Ганус.

Экс-гендиректор РУСАДА отметил, что страна может гордиться антидопинговым агентством, которое ничем не запятнало свою репутацию.

«Но вопрос заключается в том, какие цели преследуют учредители. Они свою цель реализовали таким образом. Значит, у них было свое видение работы РУСАДА. Я считаю, что оснований для моего увольнения нет», − заявил Ганус.

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