Ласицкене – Ганусу: «Большое спасибо, что боролись за нас. В очередной раз стало ясно, что российскому спорту не нужны профессионалы»

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене прокомментировала увольнение Юрия Гануса с поста гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
«Юрий Александрович и Маргарита Андреевна (Пахноцкая – Sports.ru)!
Большое спасибо за то, что все эти годы боролись за нас и пытались помочь. В очередной раз стало ясно, что российскому спорту не нужны профессионалы, а нужны удобные люди.
Не ведают, что творят», – написала Ласицкене.
Юрия Гануса бессовестно выгнали – за растраты на такси и уроки английского. Наш спорт отторгает неудобных и независимых