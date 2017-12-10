Ласицкене – Ганусу: «Большое спасибо, что боролись за нас. В очередной раз стало ясно, что российскому спорту не нужны профессионалы»

Теги сборная России жен прыжки в высоту РУСАДА Мария Ласицкене (Кучина) Юрий Ганус Маргарита Пахноцкая Легкая атлетика

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене прокомментировала увольнение Юрия Гануса с поста гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Юрий Александрович и Маргарита Андреевна (Пахноцкая – Sports.ru)!

Большое спасибо за то, что все эти годы боролись за нас и пытались помочь. В очередной раз стало ясно, что российскому спорту не нужны профессионалы, а нужны удобные люди.

Не ведают, что творят», – написала Ласицкене.

Юрия Гануса бессовестно выгнали – за растраты на такси и уроки английского. Наш спорт отторгает неудобных и независимых

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