Ласицкене – Ганусу: «Большое спасибо, что боролись за нас. В очередной раз стало ясно, что российскому спорту не нужны профессионалы»

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту прокомментировала увольнение Юрия Гануса с поста гендиректора Российского антидопингового агентства ( ).

«Юрий Александрович и Маргарита Андреевна (Пахноцкая – Sports.ru)!

Большое спасибо за то, что все эти годы боролись за нас и пытались помочь. В очередной раз стало ясно, что российскому спорту не нужны профессионалы, а нужны удобные люди.

Не ведают, что творят», – написала Ласицкене.

Юрия Гануса бессовестно выгнали – за растраты на такси и уроки английского. Наш спорт отторгает неудобных и независимых