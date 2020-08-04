Стоичков о Месси: «Барселона» дает пинка под зад величайшему игроку в истории клуба»

Бывший форвард сборной Болгарии и «Барселоны» высказался о желании покинуть каталонский клуб.

«Мы избавляемся от легенды. Мы даем пинка под зад величайшему игроку в истории «Барселоны». Мы запятнаем его имя, его харизму.

Мне очень грустно, потому что еще один легендарный игрок покидает «Барсу» через черный ход.

Так же было со мной, с Кройфом, Шустером, , , . Многие игроки уходили из команды подобным образом», – рассказал Стоичков.

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