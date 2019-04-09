❌ Юрий Ганус уволен с поста директора РУСАДА

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус снят с должности.

Сегодня прошло общее собрание учредителей РУСАДА, на котором рассматривалась рекомендация об увольнении Гануса. Учредителями РУСАДА являются Олимпийский и Паралимпийский комитеты России.

5 августа наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал учредителям организации рассмотреть вопрос увольнения Гануса после аудита, проведенного компанией «Финэкспертиза» по инициативе . В ходе аудита были выявлены нарушения в деятельности руководства РУСАДА.

«Совет учредителей согласился с решением наблюдательного совета», – сообщил президент ПКР Владимир Лукин.

Ганус возглавлял РУСАДА с 31 августа 2017 года.

Исполняющим обязанности гендиректора стал Михаил Буханов.

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