Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю не выступит в серии Гран-при из-за боязни заразиться COVID-19

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию пропустит серию в сезоне-2020/21. Заявление спортсмена опубликовано на сайте Федерации фигурного катания Японии.

«До сих пор нет убедительных доказательств связи между бронхиальной астмой и COVID-19, и информации недостаточно, поэтому трудно сделать выводы. Но есть информация, что заражение COVID-19 может усугубить болезнь, поэтому следует как можно больше проявлять осторожность.

Кроме того, вне связи с астмой были примеры, когда спортсмены испытывали трудности при занятиях спортом из-за последствий вируса, и я считаю, что необходимо быть максимально осторожным.

В настоящее время , живущему в Канаде, сложно приехать в Японию. С другой стороны, если я буду участвовать в канадском этапе Гран-при, по прилету в Канаду потребуется двухнедельная самоизоляция. В этот период невозможно полноценно тренироваться и набрать оптимальную форму к соревнованиям.

Кроме того, в случае моего участия есть вероятность, что многие люди будут путешествовать и собираться вместе, из-за чего риск заражения возрастет. Темпы роста числа зараженных в мире не замедляются, и это не должно спровоцировать распространение инфекции.

Если мой отказ от соревнований может стать способом защиты от распространения коронавируса – он может стать одним из действий, которые поспособствуют прекращению пандемии.

Я очень сожалею, но по вышеуказанным причинам я решил пропустить серию Гран-при в сезоне-2020/21. Я надеюсь, что пандемия COVID-19 закончится так скоро, насколько это возможно», – заявил Ханю.

Вы ждали, что фигурку осенью отменят, но нет! Серия Гран-при состоится в хитром формате (главное, увидим всех наших лидеров)