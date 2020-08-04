Отец Месси сообщил «ПСЖ» о решении Лионеля перейти в «Ман Сити» (L’Equipe)

Спортивный директор Леонардо созвонился с Хорхе Месси, отцом форварда «Барселоны» .

Бразилец хотел узнать подробности ситуации с уходом игрока и сообщить, что парижане заинтересованы в трансфере нападающего.

сообщил , что Лионель уже решил перейти в «Манчестер Сити», утверждает L’Equipe.

Месси рассказал Неймару о предстоящем переходе в «Ман Сити» и позвал бразильца с собой (ESPN)

Встраиваем Месси в «Ман Сити»: будет ложной девяткой, Пеп позволит ему халтурить, Лео компенсирует реализацией