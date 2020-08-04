Отец Месси сообщил «ПСЖ» о решении Лионеля перейти в «Ман Сити» (L’Equipe)

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Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо созвонился с Хорхе Месси, отцом форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Бразилец хотел узнать подробности ситуации с уходом игрока и сообщить, что парижане заинтересованы в трансфере нападающего.

Хорхе Месси сообщил Леонардо, что Лионель уже решил перейти в «Манчестер Сити», утверждает L’Equipe.

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