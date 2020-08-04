Месси – Гвардиоле: «Хочу выиграть два «Золотых мяча». Смогу сделать это только с тобой» (Кристобаль Сория)

Стали известны некоторые подробности разговора форварда «Барселоны» Лионеля Месси с главным тренером «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой.
«В прошлый вторник, когда Месси решил покинуть «Барселону», он первым делом подумал о «Манчестер Сити» и разговоре с Гвардиолой.
Он позвонил Пепу и сказал: «Я хочу выиграть два следующих «Золотых мяча» и смогу сделать это только с тобой».
Это убийственная фраза, которую использовал Месси», – сказал журналист Криcтобаль Сория в программе El Chiringuito de Jugones.
Встраиваем Месси в «Ман Сити»: будет ложной девяткой, Пеп позволит ему халтурить, Лео компенсирует реализацией
Месси – Гвардиоле: «Деньги не проблема. Я хочу играть за «Ман Сити» (Вероника Брунати)