Месси – Гвардиоле: «Хочу выиграть два «Золотых мяча». Смогу сделать это только с тобой» (Кристобаль Сория)

Стали известны некоторые подробности разговора форварда «Барселоны» с главным тренером «Манчестер Сити» .

«В прошлый вторник, когда Месси решил покинуть «Барселону», он первым делом подумал о «Манчестер Сити» и разговоре с Гвардиолой.

Он позвонил Пепу и сказал: «Я хочу выиграть два следующих и смогу сделать это только с тобой».

Это убийственная фраза, которую использовал Месси», – сказал журналист Криcтобаль Сория в программе El Chiringuito de Jugones.

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