«Ротор» подписал хорватского вратаря Чондрича. Это единственный легионер среди 72 голкиперов в заявке клубов РПЛ

«Ротор» объявил о подписании вратаря «Истры 1961» Йосипа Чондрича.
Условия соглашения с 27-летним игроком не сообщаются. Хорват будет играть под номером 93.
Примечательно, что Чондрич – единственный голкипер-легионер в заявке клубов РПЛ среди 72 игроков 16 команд.
Статистику футболиста можно найти здесь.
Отметим, что итальянец Андреа Романьоли не внесен в заявку «Спартака» в РПЛ.
ОФИЦИАЛЬНО: Йосип Чондрич стал игроком «Ротора»https://t.co/lgYEVzWjPH— CК «Ротор» (@RotorOfficial) August 28, 2020
Голкипер будет выступать за сине-голубых под 93 номером.#ЗаРотор #РубисьЗаРотор pic.twitter.com/swcfL918va