«Ротор» подписал хорватского вратаря Чондрича. Это единственный легионер среди 72 голкиперов в заявке клубов РПЛ

Теги премьер-лига Россия высшая лига Хорватия трансферы Ротор Истра 1961 Йосип Чондрич Футбол

«Ротор» объявил о подписании вратаря «Истры 1961» Йосипа Чондрича.

Условия соглашения с 27-летним игроком не сообщаются. Хорват будет играть под номером 93.

Примечательно, что Чондрич – единственный голкипер-легионер в заявке клубов РПЛ среди 72 игроков 16 команд.

Статистику футболиста можно найти здесь.

Отметим, что итальянец Андреа Романьоли не внесен в заявку «Спартака» в РПЛ.

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья