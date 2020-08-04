«Ротор» подписал хорватского вратаря Чондрича. Это единственный легионер среди 72 голкиперов в заявке клубов РПЛ

объявил о подписании вратаря «Истры 1961» Йосипа Чондрича.

Условия соглашения с 27-летним игроком не сообщаются. Хорват будет играть под номером 93.

Примечательно, что Чондрич – единственный голкипер-легионер в заявке клубов среди 72 игроков 16 команд.

Статистику футболиста можно найти здесь.

Отметим, что итальянец Андреа Романьоли не внесен в заявку «Спартака» в РПЛ.