Плей-офф НХЛ возобновится в субботу матчем «Бостон» – «Тампа»

опубликовала новое расписание матчей розыгрыша Кубка Стэнли.

Напомним, что турнир был остановлен из-за солидарности в связи с инцидентом со стрельбой полицейских в афроамериканца Джейкоба Блэйка в Висконсине.

Два игровых дня были перенесены. Плей-офф возобновится в субботу, 29 августа, следующими матчами:

– – 19:00 по московскому времени;

– – 2:00 по московскому времени (в ночь на 30 августа);

– – 5:45 по московскому времени (в ночь на 30 августа).

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