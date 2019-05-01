Плей-офф НХЛ возобновится в субботу матчем «Бостон» – «Тампа»

НХЛ опубликовала новое расписание матчей розыгрыша Кубка Стэнли.
Напомним, что турнир был остановлен из-за солидарности в связи с инцидентом со стрельбой полицейских в афроамериканца Джейкоба Блэйка в Висконсине.
Два игровых дня были перенесены. Плей-офф возобновится в субботу, 29 августа, следующими матчами:
«Бостон» – «Тампа» – 19:00 по московскому времени;
«Айлендерс» – «Филадельфия» – 2:00 по московскому времени (в ночь на 30 августа);
«Ванкувер» – «Вегас» – 5:45 по московскому времени (в ночь на 30 августа).
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