⚡«Аталанта» согласовала трансфер Миранчука за 14,5 млн евро

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук продолжит карьеру в «Аталанте».
Итальянский клуб согласовал трансфер 24-летнего хавбека за 14,5 млн евро. Об этом пишут несколько итальянских инсайдеров, включая Джанлуку Ди Марцио и Фабрицио Романо.
«Локомотив» по условиям сделки получит определенный процент от суммы последующей перепродажи футболиста.
Миранчук подпишет с «Аталантой» 5-летний контракт. Сообщалось, что он будет получать около двух миллионов евро в год
Сейчас клубы обмениваются документами, в ближайшее время о трансфере будет объявлено официально.