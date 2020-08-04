⚡«Аталанта» согласовала трансфер Миранчука за 14,5 млн евро

Полузащитник продолжит карьеру в «Аталанте».

Итальянский клуб согласовал трансфер 24-летнего хавбека за 14,5 млн евро. Об этом пишут несколько итальянских инсайдеров, включая Джанлуку Ди Марцио и Фабрицио Романо.

«Локомотив» по условиям сделки получит определенный процент от суммы последующей перепродажи футболиста.

Миранчук подпишет с «Аталантой» 5-летний контракт. Сообщалось, что он будет получать около двух миллионов евро в год

Сейчас клубы обмениваются документами, в ближайшее время о трансфере будет объявлено официально.