«Барса» настаивает на выплате 700 млн евро отступных за Месси и не намерена обсуждать его уход

Нападающий Лионель Месси хотел встретиться с руководством «Барселоны», чтобы достичь соглашения об уходе и не создавать конфликтов.

Каталонский клуб, по информации журналиста , ответил, что может встретиться с аргентинцем, но обсуждать его отъезд не будет.

В «Барселоне» заявили, что трансфер Месси обойдется в 700 миллионов евро, что эквивалентно сумме отступных, прописанной в контракте.

Соглашение Месси действительно до лета 2021 года. Главным претендентом на футболиста называют «Манчестер Сити».

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