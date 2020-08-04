«Барса» настаивает на выплате 700 млн евро отступных за Месси и не намерена обсуждать его уход

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Нападающий Лионель Месси хотел встретиться с руководством «Барселоны», чтобы достичь соглашения об уходе и не создавать конфликтов.

Каталонский клуб, по информации журналиста Гильема Балаге, ответил, что может встретиться с аргентинцем, но обсуждать его отъезд не будет.

В «Барселоне» заявили, что трансфер Месси обойдется в 700 миллионов евро, что эквивалентно сумме отступных, прописанной в контракте.

Соглашение Месси действительно до лета 2021 года. Главным претендентом на футболиста называют «Манчестер Сити».

🚨 Месси уходит из «Барселоны». На этот раз серьезно: Лео многое бесит, он хочет к Пепу – «Барса» наконец официально отреагировала

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