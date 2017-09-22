Медведев занял 8-е место среди самых высокооплачиваемых теннисистов. Он заработал $4,5 млн по спонсорским контрактам (Forbes)

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Пятая ракетка мира Даниил Медведев занял восьмое место в списке самых высокооплачиваемых теннисистов по версии Forbes. Его годовой доход составил $11,8 млн, из них $7,3 млн он заработал в качестве призовых, $4,5 млн – по контрактам со спонсорами.

В прошлом году Медведев начал сотрудничать с Lacoste, BMW и «Тинькофф».

Финалист US Open-2019 стал первым россиянином в рейтинге за четыре года – до 2016-го включительно в список 11 лет подряд попадала Мария Шарапова.

Полностью рейтинг выглядит так:

1. Роджер Федерер – $106,3 млн (6,3 призовых +100 спонсорских).

2. Новак Джокович – $44,6 млн (12,6 + 32).

3. Рафаэль Надаль – $40 млн (14 + 26).

4. Наоми Осака – $37,4 млн (3,4 + 34).

5. Серена Уильямс – $36 млн (4 + 32).

6. Кеи Нисикори – $32 млн (1,1 + 31).

7. Эшли Барти – $13,1 млн (10,1 + 3).

8. Даниил Медведев – $11,8 млн (7,3 + 4,5).

9. Доминик Тим – $11,1 млн (7,1 + 4).

10. Симона Халеп – $10,9 млн (6,9 + 4).

Федерер, напомним, ранее возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира, Осака заняла первое место среди спортсменок.

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