Валерий Польховский назначен главным тренером сборной России по биатлону

Валерий Польховский официально назначен главным тренером сборной России по биатлону. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России (СБР)

«Министр спорта России Олег Матыцин в пятницу, 28 августа, подписал приказ о согласовании кандидатуры Валерия Польховского на должность главного тренера сборной России по биатлону», – говорится в сообщении СБР.

Польховский в прошлом был главным тренером женской сборной России. В декабре 2007 года был снят с поста, в сезоне-2011/12 снова возглавлял команду. В сезоне-2013/14 был советником президента СБР Михаила Прохорова.

В 2016 году возглавлял сборную Беларуси, в сезоне-2017/18 был главным тренером сборной Казахстана, а в декабре 2019-го был назначен на пост вице-президента СБР по организации деятельности сборных команд.

Виктор Майгуров: «Знаю Польховского не один год. Вопросов никаких нет, и я считаю, что его назначение пойдет на пользу»