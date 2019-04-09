Валерий Польховский назначен главным тренером сборной России по биатлону

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Валерий Польховский официально назначен главным тренером сборной России по биатлону. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России (СБР)

«Министр спорта России Олег Матыцин в пятницу, 28 августа, подписал приказ о согласовании кандидатуры Валерия Польховского на должность главного тренера сборной России по биатлону», – говорится в сообщении СБР.

Польховский в прошлом был главным тренером женской сборной России. В декабре 2007 года был снят с поста, в сезоне-2011/12 снова возглавлял команду. В сезоне-2013/14 был советником президента СБР Михаила Прохорова.

В 2016 году возглавлял сборную Беларуси, в сезоне-2017/18 был главным тренером сборной Казахстана, а в декабре 2019-го был назначен на пост вице-президента СБР по организации деятельности сборных команд.

Виктор Майгуров: «Знаю Польховского не один год. Вопросов никаких нет, и я считаю, что его назначение пойдет на пользу»

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