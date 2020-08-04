Москалев назначен на матч «Локо» – «Зенит», Матюнин обслужит игру «Спартак» – «Арсенал»

Теги ЦСКА Локомотив Зенит Ростов Химки Рубин премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Ахмат Урал Арсенал Тула Ротор Сергей Карасев Краснодар Уфа Евгений Турбин Михаил Вилков Виталий Мешков Алексей Матюнин Сергей Сергеевич Иванов Владимир Москалев Кирилл Левников видеоповторы Тамбов Сочи Футбол

Стало известно, какие арбитры получили назначения на матчи 6-го тура РПЛ.

«Спартак» – «Арсенал»: судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Антон Кобзев; резервный судья – Роман Галимов; ВАР – Владислав Безбородов; АВАР – Егор Болховитин; инспектор – Николай Левников.

«Химки» – «Ротор»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Роман Милюченко; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Николай Еремин; инспектор – Владимир Овчинников.

«Уфа» – «Динамо»: судья – Евгений Турбин; ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Гурбанов; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Сергей Лапочкин; АВАР – Алексей Воронцов; инспектор – Игорь Синер.

«Локомотив»«Зенит»: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья – Павел Кукуян; ВАР – Николай Волошин; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Гаряфий Жафяров.

«Рубин» – «Тамбов»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Илья Елеференко; резервный судья – Олег Соколов; инспектор – Тарас Безубяк.

«Ахмат» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Николай Богач; резервный судья – Лаша Верулидзе; инспектор – Александр Гончар.

«Сочи» – «Урал»: судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Александр Кудрявцев; резервный судья – Максим Матюнин; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Алексей Румянцев.

«Краснодар» – «Ростов»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Игорь Панин; АВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Эдуард Малый.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья