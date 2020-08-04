Юристы Месси и «Барсы» встретятся по инициативе игрока. Лионель хочет уйти без конфликта

Нападающий Лионель Месси хочет уйти из «Барселоны» без конфликтов.

По инициативе аргентинца его юристы встретятся с представителями «блауграны», сообщает Ole.

Месси не хочет, чтобы его уход из клуба привел к судебному разбирательству.

Позиция клуба состоит в том, что у Месси есть действующий контракт, а также прописанная в нем сумма отступных в 700 млн евро.

Сторона футболиста считает, что пункт контракта, по которому Месси имеет право бесплатно покинуть клуб, все еще действует, несмотря на формальное истечение срока его действия.

Месси правда уйдет за 0 евро? Этим летом один из футболистов провернул схему Лео, но у него был другой контракт