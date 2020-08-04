В «Ман Сити» уверены, что Месси отклонит предложения других клубов

Нападающий Лионель Месси намерен покинуть «Барселону».

Наиболее вероятным местом продолжения карьеры для него является «Манчестер Сити». В английском клубе, по данным ESPN, уверены, что Месси отклонит другие предложения, если «Барса» смягчит позицию и решит вести переговоры о продаже форварда.

В услугах Месси заинтересован «ПСЖ». Бывший одноклубник аргентинца Неймар обсуждал с ним по телефону в четверг возможность переезда во Францию.

«Манчестер Сити» при этом осознает, что закрыть сделку будет сложно из-за нежелания «Барсы» продавать футболиста и высокой суммы трансфера. Но в английском клубе надеятся, что каталонцы уступят и согласятся отпустить Месси по разумной цене, учитывая его желание уйти.

У Месси есть контракт до 2021 года, в нем прописаны отступные в размере 700 миллионов евро.

Встраиваем Месси в «Ман Сити»: будет ложной девяткой, Пеп позволит ему халтурить, Лео компенсирует реализацией