Эмилиано Ригони: «Скопинцева не оправдывают извинения. Была опасная игра и сильный удар по голеностопу»

Полузащитник оценил эпизод с удалением защитника «Динамо» в матче команд (0:1).

– Красная карточка Скопинцеву, которую он получил после фола против вас, справедлива?

– Это очевидная красная карточка. Была опасная игра и сильный удар по голеностопу. Не просто так в дело вмешался ВАР, и судья сам пошел смотреть повтор на мониторе. Причем делал он это почти две минуты. Для меня нет сомнений в решении судьи. Было четко видно, что динамовец не играл в мяч.

– После игры прочитал в интернете комментарий: «У Ригони железные ноги? Ведь ему ударили по ногам даже почище, чем Дриусси».

– В том моменте мне просто очень повезло. Это был сильный удар, и ровно в то самое место, где несколько недель назад было растяжение. Получил его на тренировке. Потом какое-то время восстанавливался. И тут удар именно сюда.

Было очень больно. К счастью, не произошло ничего серьезного, и я смог закончить матч. Но если бы не было специальной повязки, которую перед матчем на голеностоп наложили врачи, могла бы быть серьезная травма.

– Скопинцев же сразу извинился перед вами?

– Это был жесткий момент, мне было очень больно. Я пожал ему руку просто потому, что так надо – это часть фэйр-плей в футболе. Как и его извинения. Но это не оправдывает его. Извинения совсем не означают, что судья должен поменять решение и, скажем, вместо красной дать желтую, – заявил Ригони.

Гендиректор «Динамо»: «Отменой удаления Скопинцева удовлетворены. Благодарю КДК за объективное рассмотрение эпизода»