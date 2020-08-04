Джейми Каррагер: «Месси усилит «Ман Сити», но не сделает непобедимым. «Ливерпуль» выбивал «Барсу» вместе с ним из ЛЧ»

Бывший защитник «Ливерпуля» поделился мнением о возможном переходе форварда «Барселоны» в .

«Я бы хотел увидеть Месси в АПЛ. Я хочу посмотреть на него, хочу проанализировать его игру. Единственный клуб, куда он действительно может перейти, – это «Манчестер Сити», учитывая его отношения с Гвардиолой и финансовые возможности клуба.

Я хочу видеть Месси в Премьер-лиге, и если это будет «Сити» – хорошо, я приму это. Он может перейти только в два-три клуба. Мне кажется, что он может оказаться только в «Ман Сити» или «ПСЖ».

Месси усилит «Ман Сити», но не сделает непобедимым. несколько лет не выигрывала Лигу чемпионов.

Все помнят, как «Ливерпуль» выбивал «Барсу» вместе с ним пару сезонов назад, так что его приход не означает конец для всех остальных. Это просто означает, что Месси в – это великолепно. Скрестим пальцы», – сказал эксперт Sky Sports.

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