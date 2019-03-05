Загитова возглавила рейтинг героев татарского мира по версии «Бизнес Online», в списке – Газизов, Валиева и Закарин

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова возглавила рейтинг героев татарского мира в категории «Спорт» по версии «Бизнес Online».
На втором месте – хоккеист «Ак Барса» Данис Зарипов, на третьем – генеральный директор футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов.
Также в рейтинге – хоккеисты «Ак Барса» Тимур Билялов и Альберт Яруллин, фигуристка Камила Валиева, велогонщик Ильнур Закарин, футболисты Далер Кузяев («Зенит») и Наиль Умяров («Спартак») и боец ММА Ринат Фахретдинов.
Вы зря надеялись на возвращение Загитовой: она вне заявки на турниры 2020-го – хотя шанс Алине оставили
Жаль, но Загитова – уже не фигуристка, а бренд, который ей не принадлежит