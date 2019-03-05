Загитова возглавила рейтинг героев татарского мира по версии «Бизнес Online», в списке – Газизов, Валиева и Закарин

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию возглавила рейтинг героев татарского мира в категории «Спорт» по версии «Бизнес Online».

На втором месте – хоккеист Данис Зарипов, на третьем – генеральный директор футбольного клуба Шамиль Газизов.

Также в рейтинге – хоккеисты «Ак Барса» Тимур Билялов и Альберт Яруллин, фигуристка Камила Валиева, велогонщик Ильнур Закарин, футболисты ( ) и Наиль Умяров («Спартак») и боец ММА Ринат Фахретдинов.

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