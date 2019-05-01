Дарюс Каспарайтис: «В Америке существует расизм, но есть и свобода слова. Законы работают, люди открыто высказываются»

Бывший игрок сборной России и клубов НХЛ Дарюс Каспарайтис прокомментировал решение лиги перенести ближайшие матчи плей-офф Кубка Стэнли в связи со стрельбой в чернокожего в штате Висконсин.

– Дарюс, плей-офф НХЛ остановлен, как вы восприняли эту новость?

– Конечно, я поддерживаю это решение. Мы, как спортсмены и люди, которые имеют какое-то слово в этом мире, должны высказывать свое недовольство. Всякие случаи бывают, но очевидно, что в Америке с расизмом до сих пор есть проблемы, и хочется, чтобы этих проблем было меньше. В Америке сейчас происходит важный исторический период, и спортсмены показали, что они все вместе, вне зависимости от вида спорта.

– Проблема сложных взаимоотношений американских полицейских и темнокожих граждан – насколько она на самом деле серьезна?

– Мне кажется, речь нужно вести не о конфликте афроамериканцев и полицейских. Систематический расизм в Америке до сих пор существует, люди по-прежнему обращают внимание на цвет кожи. Но есть и другая сторона. Я живу здесь почти 30 лет, вижу, что здесь есть свобода слова, люди реально открыто высказываются, а законы работают.

Да, не всегда полицейские бывают правы, но есть закон – если тебя пытаются задержать, арестовать, нужно просто лечь на землю и не оказывать никакого сопротивления. Некоторые же люди думают, что они могут позволить себе очень многое в общении с полицией, из-за чего возникают большие проблемы, нехорошие дела.

Не нужно постоянно твердить, что полицейские плохие. В любой стране мира, если ты нарушаешь закон, последствия для тебя могут быть самыми печальными. И в Америке, и в России, и в других странах. Возможно, есть какая-то разница в воспитании людей, но законы в США работают одинаково для всех.

– После июньского убийства Джорджа Флойда вы говорили, что не видите ничего зазорного акциях со вставанием спортсменов на одно колено. Вам не кажется, что таким образом спорт смешивается с политикой?

– Я не говорил, что готов встать на колено во время гимна, скорее речь шла об акциях наподобие тех, которые проводили футбольные клубы, когда они преклоняли колено на тренировках. Думаю, тот момент, когда играет гимн – не лучшее время для таких поступков. Я давно закончил карьеру, но гимн США по-прежнему звучит у меня в голове.

Я не вырос в этой стране, но знаю, как патриотичны здесь люди, как они относятся к этой мелодии. Вставать во время нее на колено, значит проявлять неуважение к тем, кто пролил кровь за страну. Для этого можно выбрать более удачный момент. Так что поддержать людей, борющихся за справедливость я готов, но не таким способом.

– Возможен ли, на ваш взгляд, вариант, при котором остаток плей-офф НХЛ не будет доигран?

– Я думаю, что сезон никто не отменит. Пройдет пара дней, хоккеисты покажут свое несогласие с происходящим, и хоккей вернется. Все же очевидно – хоккеисты должны играть в хоккей, баскетболисты должны играть в баскетбол. Мы можем сколько угодно высказывать свое мнение и поддерживать кого-то, но работа ребят – это хоккей. Спорт нас объединяет, во время матча люди забывают про все, в том числе про политику, и просто наслаждаются зрелищем. Так что для каждого игрока НХЛ должно быть целью как можно быстрее вернуться на лед и радовать людей своей игрой, – сказал Каспарайтис.

НХЛ отменила два игровых дня в поддержку движения BLM. Кажется, у нее не было другого выбора