Алиу о том, что НХЛ не сразу отложила матчи плей-офф: «Очень грустно, что лига всегда последняя на танцах»

Хоккеист Аким Алиу высказался по поводу того, что НХЛ не сразу решила отменить матчи розыгрыша Кубка Стэнли.
«Очень грустно, что НХЛ всегда последняя на танцах – лишь повторяет то, что сделали другие главные спортивные лиги.
Видимо, лиге сейчас непросто осознать свои мысли и взгляды.
Сейчас мы пытаемся работать вместе с ними, чтобы сделать нашу игру лучше. А в некоторых случаях это все равно что вырывать зубы», – сказал Алиу.
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