Алиу о том, что НХЛ не сразу отложила матчи плей-офф: «Очень грустно, что лига всегда последняя на танцах»

Хоккеист высказался по поводу того, что не сразу решила отменить матчи розыгрыша Кубка Стэнли.

«Очень грустно, что НХЛ всегда последняя на танцах – лишь повторяет то, что сделали другие главные спортивные лиги.

Видимо, лиге сейчас непросто осознать свои мысли и взгляды.

Сейчас мы пытаемся работать вместе с ними, чтобы сделать нашу игру лучше. А в некоторых случаях это все равно что вырывать зубы», – сказал Алиу.

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