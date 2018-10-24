Наверх
Sports.ru NBA

    Боец UFC – игрокам НБА: «Хотите перемен? Уходите из спорта и выполняйте самую тяжелую работу в США»

    Теги НБА UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Бокс/MMA/UFC

    Полусредневес UFC Колби Ковингтон прокомментировал перенос игр плей-офф НБА и главной лиги бейсбола из-за протеста основных игроков в связи с расстрелом полицией Джейкоба Блейка.

    «Вау, вы перенесли свои игры? Хотите доказать, что действительно настроены на перемены?

    Так бросайте свою работу на миллионы долларов и привилегированную жизнь, уходите из спорта, а также прекращайте играть в детские игры.

    Выполняйте самую тяжелую работу в Америке. Становитесь копами», – заявил Ковингтон.

    Дэйна Уайт: «Давайте переизберем президента Трампа. Нам критически нужен лидер с такими уникальными качествами»

    «Игроки НБА – мерзкие и тупые». Дональд Трамп чувствует, что уже проиграл выборы, и бомбит по заметным мишеням, но получается крайне нелепо 

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья