Боец UFC – игрокам НБА: «Хотите перемен? Уходите из спорта и выполняйте самую тяжелую работу в США»

Полусредневес UFC Колби Ковингтон прокомментировал перенос игр плей-офф НБА и главной лиги бейсбола из-за протеста основных игроков в связи с расстрелом полицией Джейкоба Блейка.

«Вау, вы перенесли свои игры? Хотите доказать, что действительно настроены на перемены?

Так бросайте свою работу на миллионы долларов и привилегированную жизнь, уходите из спорта, а также прекращайте играть в детские игры.

Выполняйте самую тяжелую работу в Америке. Становитесь копами», – заявил Ковингтон.

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