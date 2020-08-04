Еськов не прошел проверку на полиграфе. Его могут пожизненно отстранить («СЭ»)

Арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на полиграфе, сообщает «Спорт-Экспресс».
Еськов и Василий Казарцев, который успешно прошел проверку, приглашались на тест после матча 1-го тура РПЛ «Спартак» – «Сочи» (2:2).
Казарцев, как сообщалось, отстранен на неопределенное время. По Еськову официальной информации о сроке наказания не было.
По информации источника, в отношении Еськова проведут дополнительное расследование. Существует вероятность, что к профессиональной судейской деятельности его больше не допустят.
Казарцев был главным арбитром матча «Спартак» – «Сочи», Еськов работал видеоассистентом. В той игре в ворота красно-белых было назначено два пенальти.
Руководство «Спартака» осталось недовольно работой судей, владелец клуба Леонид Федун заявлял о намерении сняться с чемпионата.
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