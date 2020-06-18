Ультрас украинского «Полесья» выступили против перехода игравшего в чемпионате ЛНР защитника Лобова

Клуб второго по силе дивизиона Украины «Полесье» объявил о подписании защитника Алексея Лобова.

Ультрас клуба выступили против этого трансфера, поскольку Лобов выступал за «Горняк» Ровеньки, «Шахтер» Красный Луч, «Далевец» Луганск, ЦСКА НМ из чемпионата самопровозглашенной Луганской народной республики в 2015-2016 годах.

«Обращаемся к руководству «Полесья». Вы издеваетесь? Где вы находите таких игроков? Ждем официальную позицию клуба.

Если клуб попытается продвинуть дальше и реабилитировать этого черта с лнровских терриконов – наша реакция будет», – приводит заявление ультрас «Полесья» украинская Tribuna.com со ссылкой на фейсбук фанатской группы.

С 2017 года Лобов выступал за краматорский «Авангард» во втором украинском дивизионе.