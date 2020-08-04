Бартомеу не намерен отпускать Месси, несмотря на просьбу игрока покинуть «Барсу»

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига возможные трансферы Жозеп Бартомеу Футбол

Будущее форварда «Барселоны» Лионеля Месси остается неопределенным.

Президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу настаивает, что не отпустит Месси, несмотря на просьбы игрока покинуть клуб, сообщает журналист beIN Sports Ашраф бин-Айяд, ссылаясь на источники в клубе.

Реакция Месси на это пока неизвестна, но источники в «Барселоне» говорят, что клуб не хочет его продавать. Аргентинец настроен убедить «Барсу» начать переговоры, чтобы избежать конфликтов.

Контракт Месси с каталонским клубом действует до 2021 года.

🚨 Месси уходит из «Барселоны». На этот раз серьезно: Лео многое бесит, он хочет к Пепу – «Барса» наконец официально отреагировала

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья