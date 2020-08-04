Бартомеу не намерен отпускать Месси, несмотря на просьбу игрока покинуть «Барсу»

Будущее форварда «Барселоны» остается неопределенным.

Президент каталонского клуба настаивает, что не отпустит Месси, несмотря на просьбы игрока покинуть клуб, сообщает журналист beIN Sports Ашраф бин-Айяд, ссылаясь на источники в клубе.

Реакция Месси на это пока неизвестна, но источники в «Барселоне» говорят, что клуб не хочет его продавать. Аргентинец настроен убедить «Барсу» начать переговоры, чтобы избежать конфликтов.

Контракт Месси с каталонским клубом действует до 2021 года.

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