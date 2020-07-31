«РБ Лейпциг» выбил «Атлетико» из ЛЧ, травма Кокорина, «Рэмбо» в «Локо», наказание Слуцкого и другие новости утра

1. Первая сенсация в 1/4 финала Лиги чемпионов: «РБ Лейпциг» выбил «Атлетико» (2:1), забив гол на 88-й минуте благодаря рикошету.

Клуб из Саксонии, основанный в 2009 году, впервые вышел в полуфинал турнира и сыграет с «ПСЖ» 18 августа. Юлиан Нагельсманн – самый молодой тренер в 1/2 финала ЛЧ в истории, немцу всего 33 года.

2. Василия Казарцева 6 часов проверяли на полиграфе. Судью спрашивали не только о скандальном матче «Спартак» – «Сочи». Его видеоассистента Алексея Еськова терзали 5 часов. Скоро мы все узнаем.

3. Кубок Стэнли. Два очка Свечникова помогли «Каролине» сравнять счет в серии с «Бостоном» (1-1), «Тампа» проиграла «Коламбусу», несмотря на гол Кучерова, и другие результаты.

4. «Локомотив» заключил соглашение со Слободаном Райковичем на год. 31-летний сербский защитник, которого в Германии прозвали «Рэмбо», пришел из аутсайдера второго итальянского дивизиона.

5. Кокорин выбыл на 12 дней и не сыграет с «Ахматом» и «Уфой». У него повреждение икроножной мышцы. А вот Дзагоев, к счастью, избежал травмы в матче с «Химками»

6. НБА. «Финикс» обыграл «Даллас», «Портленд» одолел «Бруклин» и другие результаты.

7. «Зенит» – самый популярный клуб РПЛ в инстаграме в первом полугодии 2020 года, ЦСКА и «Спартак» – в тройке. Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в сезоне. Анюков войдет в штаб «Зенита», этого хотел Семак.

8. Слуцкий оштрафован на 200 000 рублей и дисквалифицирован на 2 матча (1 – условно) за оскорбление судьи Иванова. «Спартак» оштрафовали на 185 000 рублей за нарушения на матче с «Сочи».

9. Трансферы. Говорят, «Ювентус» хочет избавиться от зарплаты Роналду и предлагал португальца всем, включая «Барселону», но это не точно. «Бешикташ» желает арендовать Дзюбу и ведет переговоры с Кузяевым. Мората – один из кандидатов «Юве», туринцам из «Атлетико» также нужен Томас. «Локомотив» интересуется лучшим бомбардиром «Браги» Паулинью и вот-вот подпишет Камано.

10. У Смолова в Барселоне украли часы за 300 тысяч евро. Вот так погулял Федор.

11. «Ливерпуль» представил бирюзовую гостевую форму на сезон-2020/21. Как вам? А третья форма «Локомотива»?

12. Джокович сыграет на US Open. Серена вышла в четвертьфинал турнира WTA в Лексингтоне, Халеп и Бушар – в Праге.

13. В АПЛ не будет зимней паузы в сезоне-2020/21. Из-за пандемии календарь и без того слишком плотный. Старт намечен на 12 сентября, окончание – на 23 мая.

14. Пейдж ВанЗант подписала контракт с Bare Knuckle FC и хочет доказать, что она «не просто красивое личико из ММА».

Цитаты дня:

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