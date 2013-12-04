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    НБА. «Финикс» – «Даллас», «Бруклин» сыграет с «Портлендом» и другие матчи

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    Сегодня семью матчами продолжится возобновленный сезон НБА-19/20, который был прерван в марте из-за коронавируса.

    В предпоследний игровой день регулярного чемпионата определятся две команды, которые сыграют в стыковых встречах на Западе. «Финикс» (10-е место) попытается продолжить победную серию в игре с «Далласом», «Бруклин» сыграет с «Портлендом» (8).

    Также продолжающие борьбу за плей-офф «Мемфис» (9) и «Сан-Антонио» (11) сойдутся с «Милуоки» и «Ютой» соответственно.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Бостон – Вашингтон 51:56 (2 четверть)
    Дата проведения
    13 августа, 19.00, «AdventHealth Arena »
    Онлайн матча
    Бостон
    Грин (11), Уотерс (7), Г. Уильямс (7), Р. Уильямс (6), Эдвардс (5), Лэнгфорд (4), Кантер (4), Оджелей (3), Уонамейкер (2), Пуарье (2).
    Вашингтон
    Брайант (12), Робинсон (8), Браун (7), Вагнер (7), Грант (6), Смит (6), Бонга (6), Ютофф (2), Уильямс (2 + 8 подборов).

    Лейкерс – Сакраменто
    Дата проведения
    13 августа, 20.30, «HP Field House »
    Онлайн матча
    Лейкерс
    Грин (0), Хортон-Такер (0), Джеймс (0), М-ф Моррис (0), Макги (0).

    Финикс – Даллас
    Дата проведения
    13 августа, 23.00, «ESPN WWOS»
    Онлайн матча

    Мемфис – Милуоки
    Дата проведения
    13 августа, 23.00, «ESPN WWOS»
    Онлайн матча

    Юта – Сан-Антонио
    Дата проведения
    14 августа, 01.30, «ESPN WWOS»
    Онлайн матча

    Орландо – Новый Орлеан
    Дата проведения
    14 августа, 04.00, «ESPN WWOS»
    Онлайн матча

    Бостон – Вашингтон 72:72 (3 четверть)
    Дата проведения
    13 августа, 19.00, «AdventHealth Arena »
    Онлайн матча
    Бостон
    Грин (11), Уотерс (7), Г. Уильямс (7), Р. Уильямс (6), Эдвардс (5), Лэнгфорд (4), Кантер (4), Оджелей (3), Уонамейкер (2), Пуарье (2).
    Вашингтон
    Брайант (12), Робинсон (8), Браун (7), Вагнер (7), Грант (6), Смит (6), Бонга (6), Ютофф (2), Уильямс (2 + 8 подборов).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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