НБА. «Финикс» – «Даллас», «Бруклин» сыграет с «Портлендом» и другие матчи

Сегодня семью матчами продолжится возобновленный сезон НБА-19/20, который был прерван в марте из-за коронавируса.

В предпоследний игровой день регулярного чемпионата определятся две команды, которые сыграют в стыковых встречах на Западе. «Финикс» (10-е место) попытается продолжить победную серию в игре с , сыграет с (8).

Также продолжающие борьбу за плей-офф «Мемфис» (9) и (11) сойдутся с и «Ютой» соответственно.

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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