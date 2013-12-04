НБА. «Финикс» – «Даллас», «Бруклин» сыграет с «Портлендом» и другие матчи

Сегодня семью матчами продолжится возобновленный сезон НБА-19/20, который был прерван в марте из-за коронавируса.
В предпоследний игровой день регулярного чемпионата определятся две команды, которые сыграют в стыковых встречах на Западе. «Финикс» (10-е место) попытается продолжить победную серию в игре с «Далласом», «Бруклин» сыграет с «Портлендом» (8).
Также продолжающие борьбу за плей-офф «Мемфис» (9) и «Сан-Антонио» (11) сойдутся с «Милуоки» и «Ютой» соответственно.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 августа, 19.00, «AdventHealth Arena »
- Бостон
- Грин (11), Уотерс (7), Г. Уильямс (7), Р. Уильямс (6), Эдвардс (5), Лэнгфорд (4), Кантер (4), Оджелей (3), Уонамейкер (2), Пуарье (2).
- Дата проведения
- 13 августа, 20.30, «HP Field House »
- Лейкерс
- Грин (0), Хортон-Такер (0), Джеймс (0), М-ф Моррис (0), Макги (0).
- Дата проведения
- 13 августа, 23.00, «ESPN WWOS»
- Дата проведения
- 13 августа, 23.00, «ESPN WWOS»
- Дата проведения
- 14 августа, 01.30, «ESPN WWOS»
- Дата проведения
- 14 августа, 04.00, «ESPN WWOS»
- Дата проведения
- 13 августа, 19.00, «AdventHealth Arena »
- Бостон
- Грин (11), Уотерс (7), Г. Уильямс (7), Р. Уильямс (6), Эдвардс (5), Лэнгфорд (4), Кантер (4), Оджелей (3), Уонамейкер (2), Пуарье (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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