Губерниев о словах Тихонова про беспорядки в Беларуси: «Он полный мудак, и я отношусь к нему как к мудаку. Стыд и срам!»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону о беспорядках в Беларуси.

Тихонов сообщил, что «90 процентов митингующих — безголовая, проплаченная публика. Все орут, качают права, а конкретики нет».

«Все, что могу сказать: Александр Иванович Тихонов просто мудак. Он полный мудак, и я отношусь к нему как к мудаку. Стыд и срам!» – сказал Губерниев.

В июле Губерниев вел в Витебске фестиваль «Славянский базар-2020», который открывал президент Беларуси Александр Лукашенко.

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